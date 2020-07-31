Якутск, , 12:19 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами, которые никто не тушит в России, продолжает оставаться сложной. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 31 июля в стране действует 98 пожаров-отказников. Все эти очаги общей площадью 336 028 га находятся на территории Дальневосточного федерального округа.

Пожарные машины тушат лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это более чем на 1000 га меньше, чем сутки назад. Больше всего леса по-прежнему горит в Якутии (86 пожаров на площади 255 661 га). Далее следуют: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Хабаровский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля в стране действовало 99 лесных пожаров на площади 337 212 га.

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