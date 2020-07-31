Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирске полицейские разыскивают без вести пропавшего Олега Иванова 2005 года рождения, пропавшего ещё 1 июля 2020 года. Он пропал на прогулке с отцом по дороге в направлении МЖК «Восточный.

Напомним, 1 июля подросток с отцом приехали на остановку «ТЭЦ 5» в Октябрьском районе города и пошли по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с собакой. Подросток испугался и стал уходить в сторону. Отец попросил хозяина пристегнуть питомца, но после разговора он обнаружил, что ребёнок пропал.

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«Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности, — уточнили в региональном управлении МВД РФ. — Приметы: рост 172 см, плотного телосложения (90 кг), волосы черного цвета, короткие, был одет в футболку чёрного цвета, шорты клетчатые зелено-серого цвета, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении».