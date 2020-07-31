Симферополь, , 12:04 — REGNUM Попавший в смертельное ДТП в Крыму микроавтобус был арендован перевозчиком. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу», — сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, у компании имеется лицензия на перевозки, путевые и разрешительные документы без нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП с участием маршрутного автобуса на трассе «Таврида» в Крыму, из-за которого погибли девять человек, в Следственном комитете республики возбудили второе уголовное дело.

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