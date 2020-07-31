Себу, , 12:04 — REGNUM На Филиппинах от COVID-19 скончался сотрудник дипломатической миссии Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, мужчина, работавший в представительстве Южной Кореи в Себу, скончался 27 июля.

Известно, что это первый случай гибели от COVID-19 среди представителей дипмиссий страны.

Отмечается, что в настоящее время у трех представителей дипмиссии выявили коронавирус. В связи с этим представительство временно закроет свои двери до 7 августа.

В настоящее время на Филиппинах выявлено более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали — более 1,9 тыс. человек.