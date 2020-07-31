Симферополь, , 12:00 — REGNUM Беременная девушка, пострадавшая в результате автоаварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, доставлена в больницу Симферополя. Об этом сообщили Крымском минздраве.

«Санитарная авиация доставила одну из пострадавших из Белогорской центральной районной больницы в перинатальный центр. Позднее ее перевезли в больницу номер шесть в Симферополе», — цитирует представителя Минздрава РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM 31 июля на трассе Таврида микроавтобус с 18 пассажирами врезался в грузовик. В результате погибли девять человек, в том числе водитель, ещё девять госпитализированы. Среди пострадавших — 18-летняя беременная девушка.