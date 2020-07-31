Москва, , 11:50 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой по факту неоднократного нарушения порядка проведения митингов. Об этом 31 июля сообщили в столичном главном управлении СКР.

По данным следствия, депутат Галямина в начале июля в соцсетях призывала к участию в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришли не менее 150 человек.

При этом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации митинга в течение предшествующих 180 суток.

Напомним, в начале июля ИА REGNUM сообщало, что следователи провели обыски у членов организации «Открытая Россия», а также муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

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