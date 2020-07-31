Саратов, , 11:58 — REGNUM В Саратовской горбольнице №1 родственники умершего устроили дебош, требуя выдать им тело. Несколько десятков человек ворвались в медицинское учреждение поздним вечером 30 июля.

Родственники одного из пациентов, который поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, ворвались в приемное отделение, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Ранее пациенту провели экстренную хирургическую операцию, но спасти мужчину не удалось. Агрессивная толпа, повредив магнитный замок, смогла проникнуть в стационар, устроила дебош и стала требовать выдачу тела умершего. Медработники пытались успокоить ворвавшихся, но их усилия не увенчались успехом. Тогда пришлось вызвать полицию, которая утихомирила дебоширов и они добровольно покинули помещение. Пострадавших среди медперсонала нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае в столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия». Выпившие мужчины решили самовольно покинуть обсервацию. Им удалось разбить кнопку экстренного вызова, после чего они стали собираться у выхода. Осуществить задуманное помешали сотрудники Росгвардии, которые пытались усмирить толпу вахтовиков. Рабочих попросили вернуться в свои комнаты, но они начали вести себя неадекватно и разбили стекло входной двери. После продолжительных переговоров большая часть дебоширов прислушались к правоохранителям и вернулась в санаторий.

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