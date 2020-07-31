Прибайкальский район, Бурятия, , 11:47 — REGNUM В Бурятии задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся незаконными рубками в лесах Прибайкальского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, организатором оказался 26-летний местный житель.

Как отмечается, они занимались рубкой деревьев, их первичной обработкой и продажей. В его состав входили в том числе несовершеннолетние. В результате их деятельности лесному фонду республики был нанесён ущерб в особо крупном размере.

«В обязанность одного из участников группы входила функция оповещения своих подельников при опасности обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности», — отметили в ведомстве.

В настоящее время двое участников ОПГ заключены под стражу, несовершеннолетнего члена отдали родителям. Ещё одного юношу, недавно достигшего совершеннолетия, отпустили под подписку о невыезде.

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