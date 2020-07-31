Симферополь, , 11:44 — REGNUM Проверка перевозчика, чей микроавтобус попал в смертельное ДТП в Крыму, организована Ространснадзором. Об этом сообщает 31 июля RT.

В Крымском межрегиональном управлении Ространснадзора отметили, что инициировали проверку перевозчика. Известно, что перевозчик — из Нижнегорского района.

Перевозивший людей микроавтобус был куплен недавно, у него были краснодарские номера.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму унесло жизни девяти человек.

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