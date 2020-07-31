Нефтекамск, Башкирия, , 11:35 — REGNUM Четырех мужчин обвиняют в мошенничестве при перепродаже угнанных автомобилей, а также в совершении других преступлений в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2016 год по 2018 год на территории РФ работала организованная преступная группа, которая состояла из трех братьев 39-и лет, 37-и лет и 32-х лет, а также их приятеля 37-и лет.

Следователи считают, что члены этого сообщества искали и покупали дорогие угнанные машины по всей России, затем доставляли их в Башкирию, делали фиктивные правоустанавливающие документы и организовывали смену кузовных номеров автомобилей.

После этого, как считают следователи, обвиняемые ставили автотранспортные средства на учет в ГИБДД, и продавали их добросовестным покупателям.

Кроме этого, следователи считают, что в декабре 2016 года обвиняемый, воспользовавшись услугами посредника, дал взятку в 50 тысяч рублей знакомому сотруднику ГИБДД по г. Нефтекамску. За это, по мнению следователей, правоохранитель должен был зарегистрировать угнанный автомобиль, не сверяя кузовного номера, без проверки документов и без владельца этого транспортного средства.

Помимо этого, по версии следствия, двое обвиняемых избили мужчину и не раз угрожали ему, требуя вернуть три миллиона рублей, которые они ему передали за оформление земельного участка около г. Нефтекамска в связи с тем, что оформить данную сделку мужчина не смог.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что обвиняемые свою вину не признали. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Отмечается, что материалы уголовного дела по факту получения взятки уже бывшем сотрудником ГИБДД по г. Нефтекамску были выделены в отдельное производство.

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