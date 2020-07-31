Петропавловск-Камчатский, , 11:22 — REGNUM В Камчатском крае турист сломал ногу в шести км от посёлка Паужетка. Пострадавшего удалось эвакуировать с помощью вертолёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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К месту происшествия на вертолёте «Витязь-Аэро» вылетели сотрудники Территориального центра медицины катастроф, спасатели поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.

Из-за сложного рельефа посадка вертолёта на месте происшествия была невозможной. Эвакуацию проводили с земли на зависший в воздухе вертолёт.

«Спасатели надели на пострадавшего специальную косынку и с помощью неё подняли мужчину на борт, где его уже осмотрели медики», — уточнили в ведомстве.

Туриста госпитализировали с открытым переломом ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Кабардино-Балкарии дважды пришлось привлекать вертолёт для спасения троих туристов в Черекском районе. Двое из них пострадали во время камнепада 25 июля, один — повредил ногу при восхождении днём позже.