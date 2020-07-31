Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержали трех мужчин и женщину, которые подозреваются в сбыте наркотических средств через «закладки». Опасный товар они продавали через онлайн-магазин. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержать злоумышленников правоохранительные органы смогли 29 июля. По версии следствия, двое мужчин и женщина продолжительное время незаконно сбывали метадон через «тайники-закладки» с использованием мессенджера в различных районах Санкт-Петербурга.

Также было установлено, что каждый из задержанных исполняли свои роли, так 39-летний мужчина был организатором, его сверстница — оператором, которая общалась с заказчиками через мессенджер, а двое других мужчин — 39-летний и 33-летний — курьерами-закладчиками.

В ходе обысков по местам проживания задержанных правоохранительные органы обнаружили и изъяли более 30 граммов наркотического средства «фенадон», упаковочные материалы, блокноты с записями, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, а также два автомобиля — Infiniti QX56 и BMW Х6.

«В результате проведенных мероприятий установлена причастность указанной группы к восьми ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», — уточнили в ведомстве.

Все четверо участников группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения и поставки наркотиков.