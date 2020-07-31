Варшава, , 10:58 — REGNUM Российское посольство в Польше выясняет подробности осквернения памятника маршалу Константину Рокоссовскому в Варшаве. Об этом 31 июля сообщил пресс-секретарь посольства РФ Владимир Александров.

«Пока выясняем подробности, связываемся с властями», — сообщил ТАСС Александров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июля в Польше вандалы украли с муниципального кладбища и обезглавили статую советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше осквернили памятник маршалу Рокоссовскому