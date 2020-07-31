Самара, , 11:00 — REGNUM 104 человека, в том числе 52 ребенка за неделю обратились в медучреждения Самарской области по поводу укусов клещей. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 20 июля по 26 июля было зарегистрировано 104 случая обращений в медучреждения по поводу укусов клещей. А всего в текущем году по области было зарегистрировано 5986 человек, которые пострадали от укусов клещей, в том числе 2029 детей.

При этом четверть укусов были зарегистрированы в загородных частных объектах, а 24% — в дикой природе. В лесопарках и парках было зарегистрировано 2,9% укусов, а на кладбищах — 1%.

Сообщается, что за шесть месяцев текущего году специалисты выявили два случая клещевого иксодового боррелиоза.

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