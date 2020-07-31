Владивосток, , 11:01 — REGNUM Из Приморья на Чукотку 31 июля отправилась группа парашютно-десантной службы авиабазы для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Ранее приморский спецназ на «отлично» отработал в северных районах Приангарья.

На Чукотку полетели 18 человек под руководством опытного инструктора Андрея Тумина. Это десантники и парашютисты из Арсеньевского, Кавалеровского и Рощинского авиаотделений.

«На Чукотке в двух районах горит около 60 га торфяников и леса. Специалисты полностью экипированные и обученные, десантники готовы действовать в автономных условиях до полной ликвидации огненного смерча», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожаров-отказников в России увеличилась более чем на 17 тыс. га.