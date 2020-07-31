Киншаса, , 10:56 — REGNUM Десятки человек были похищены с целью получения выкупа преступными группировками на востоке Демократической Республики Конго. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch.

В документе отмечается, что более половины похищенных в период с 2017 по 2020 год — женщины. Большинство из них насиловали, иногда по нескольку раз в день, сообщают правозащитники. Людей похищали с их плантаций в Национальный парк Вирунга.

Некоторые семьи продали свои земли, чтобы заплатить выкуп похитителям.