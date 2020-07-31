Приаргунск, , 10:45 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю добились ареста для мужчины, который 27 июля 2020 г. открыл огонь по девятилетнему подростку в поселке Приаргунск. Как сообщает сегодня, 31 июля, официальный сайт надзорного ведомства, стрелок перешел в разряд обвиняемых, согласно ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Напомним, поводом для стрельбы послужила шалость ребёнка, забравшегося на запасное колесо внедорожника. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки марки Hatsan. В результате мальчик получил пулевое ранение грудной клетки и был госпитализирован.

«Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, медицинская. Допрошены родители ребенка, очевидцы, обвиняемый, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — отмечают следователи СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее следователи задерживали подозреваемого на 48 часов. Пневматическая винтовка изъята.

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