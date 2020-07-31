Оконешниковский район, Омская область, , 10:43 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения смерти трехлетнему ребенку возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в УМВД России по региону.

Информация о признаках насильственной смерти у ребёнка поступила в полицию Оконешниковского района из медучреждения. Законные представители мальчика пояснили, что накануне вечером он получил травму на качелях и пожаловался на боль в животе. Утром мать обнаружила сына мертвым.

Однако полицейские выяснили, что вечером 34-летний ранее судимый пьяный отчим завёл трёхлетнего пасынка в дом и за непослушание ударил его кулаком в живот. Мальчик закричал, мать вбежала в дом и попыталась его успокоить, уложила спать. Скорую помощь она не вызывала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что 23-летняя мать мальчика состоит на учёте в органах внутренних дел с 2018 года. В семье также есть дети 2015-го, 2018-го и 2020-го годов рождения. С семьёй работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске неизвестный в подъезде напал на шестилетнюю девочку. Ребёнку удалось вырваться и убежать, злоумышленника разыскивают.

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