Симферополь, , 10:42 — REGNUM Водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь и попавшего в ДТП в Белогорском районе Крыма, оказался в числе погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 31 июля.

«Погиб водитель и 7 пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в микроавтобусе находились 18 человек. В результате аварии, по уточнённым данным, погибли девять. Ещё девять человек в больнице. Возбуждены два уголовных дела.