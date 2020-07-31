Москва, , 10:41 — REGNUM Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность перевозчика застрахована в СК «Гайде», рассказал президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Для получения страховых выплат потерпевшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя микроавтобус врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» с прицепом. Согласно последним данным, в результате ДТП девять человек погибли, еще девять госпитализированы с травмами.