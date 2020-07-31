Белогорск, Крым, , 10:41 — REGNUM Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск, из-за которого погибли восемь человек, выросло до десяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, передает ТАСС.

«По последним данным, в автобусе было 18 человек, 10 пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава Белогорского района Крыма Галина Перелович рассказала, что в результате смертельного ДТП пострадали двое детей и погиб один подросток.

«Среди погибших девушка 2003 года. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь», — заявила она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму выросло до девяти человек.

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