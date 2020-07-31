Симферополь, , 10:38 — REGNUM Микроавтобус, ставший участником крупной аварии в Белогорском районе Крыма, был взят перевозчиком в аренду. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, погибли девять человек, девять госпитализированы с травмами.