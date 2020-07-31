Симферополь, , 10:30 — REGNUM Всю необходимую помощь и поддержку родным погибших и пострадавшим в крупной автоаварии в Крыму пообещал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку. Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы», — написал Аксёнов.

«Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», — написал также глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма 31 июля погибли девять человек, девять получили ранения. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились 18 человек, мог уснуть за рулём. Возбуждено два уголовных дела.