Иркутск, , 10:26 — REGNUM В разгар купального сезона специалисты Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по итогам контроля качества воды водоемов в 61 мониторинговой точке на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели признали опасными для купания сразу две территории.

Как сказано сегодня, 31 июля, в официальном сообщении надзорного ведомства, несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям установлено на реке Ангара (Иркутск, Нижний бьеф плотины) и реке Лена (Усть-Кут, район Ниже КОС Нефтебазы; м/р Речники; Водного вокзала).

«Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения», — при предупреждает Роспотребнадзор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор заявил о небезопасном для здоровья купании на Байкале в бухте Куркутская (залив Мухор, местность Бурлог).

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