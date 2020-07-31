Симферополь, , 10:25 — REGNUM Соболезнования родным погибших в аварии с участием микроавтобуса выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Страшная трагедия произошла сегодня в Крыму — разбился пассажирский микроавтобус, в результате чего погибли 9 человек. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал Аксёнов на странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма столкнулись микроавтобус с 18 пассажирами и большегруз. В результате девять человек погибли, девять госпитализированы.