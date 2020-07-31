Иерусалим, , 10:25 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов Израиля было задержано в ходе беспорядков 16 участников массовой протестной акции возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом 31 июля сообщает государственное радио Kan.

По информации источника, задержанные протестующие подозреваются в нарушении общественного порядка, а также в нападениях, как на полицейских, так и на других участников акции.

При этом уточняется, что восемь человек из числа задержанных принадлежат к объединению болельщиков иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» «Ла фамилиа», которое известно своими правыми взглядами. Они подозреваются также в том, что напали на две съемочные группы телеканалов Израиля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, акции протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме начались в середине июля и их участники выступают с требованием отставки правительства из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавирусной инфекции.