Серьезное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 18 человек, произошло в Крыму на трассе «Таврида» 31 июля. В результате погибли девять человек. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулём.

Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых.

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