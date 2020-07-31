МВД сообщило, что микроавтобус, попавший в аварию в Крыму, перевозчик взял в аренду, по предварительным данным, все документы и разрешения у перевозчика имеются.
Глава Крыма обещал помощь пострадавшим в аварии
Всю необходимую помощь и поддержку родным погибших и пострадавшим в крупной автоаварии в Крыму пообещал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», — сообщил также глава Крыма.
Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.
«Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых», — цитируют представителя ведомства РИА «Новости».
Глава Крыма Аксёнов выразил соболезнования в связи с аварией
«Страшная трагедия произошла сегодня в Крыму — разбился пассажирский микроавтобус, в результате чего погибли 9 человек. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал глава Крыма Аксёнов на странице в Facebook.
Два уголовных дела возбуждены после ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли восемь человек, в Белогорском районе Крыма 31 июля.
Следственное управлением МВД по Республике Крым возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».
Ещё одно уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю — по статье 238 УК РФ, о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «Крыминформ».
«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем всё возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку», — глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным погибших в ДТП.
Число погибших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму выросло до девяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба крымского минздрава.
Об этом: Количество погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до девяти
ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму около Белогорска, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за водителя маршрутки. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«В Белогорском районе на автодороге «Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком», — приводит сообщении пресс-службы агентство «Крыминформ».
Краснодарский край готов оказать помощь Республике Крым в связи с крупным ДТП, в котором погибли восемь человек, об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», — сообщил Кондратьев.
Губернатор Кубани также уточнил, что микроавтобус, попавший в ДТП, следовал из Краснодара в Севастополь.