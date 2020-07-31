Магадан, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM В Магадане сотрудники Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям совместно с УФСБ Колымы уничтожили тонны красной икры и краба, признанных некачественными и потенциально опасными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Выяснилось, что индивидуальный предприниматель осуществляла в Магадане в частном секторе, в антисанитарных условиях, с нарушением технологических процессов незаконную деятельность по переработке и сбыту морепродуктов.

Оперативниками было изъято около 1716 кг икры лососевых пород рыб и около 1 тыс. кг мяса краба. Морепродукты были без маркировки и ветеринарных документов. Продукцию готовили для продажи в магазинах региона.

24 июля икра и крабы были уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов в окрестностях Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из магазинов Челябинска изъяли 50 кг некачественной рыбы.