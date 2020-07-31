Волгоград, , 10:07 — REGNUM В нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта подозревается капитан-механик дизель-электрохода «Шлюзовый-103» в Краснооктябрьском районе Волгограде. Он придавил моториста-рулевого к причалу, в результате чего тот был тяжело травмирован, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 4 июня на причале в Нижних Баррикадах Волгограда. Капитан-механик в состоянии опьянения не убедился в готовности персонала и внезапно навалил судно к причальной стенке причала. Моториста-рулевого, которые находился в это время на привальном брусе, прижало к отбойнику. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело, продолжается сбор доказательственной базы и расследование.