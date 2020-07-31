Иркутск, , 10:01 — REGNUM Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных явлениях в Иркутской области. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля местами в северо-восточных районах, горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья ожидаются ливневые дожди, грозы с порывами северо-западного ветра до 14 м/с.

Гражданам рекомендовано отказаться от выходов на туристические маршруты и места отдыха вблизи акваторий водоемов. Вместе с тем, 31 июля — 2 августа местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Напомним, ранее в CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщили, что последние дни июля 2020 г. будут ненастными на большинстве территорий Сибири.

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