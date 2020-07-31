Уфа, , 10:00 — REGNUM Тело утонувшего в реке мужчины обнаружили спасатели в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 29 июля на р. Юрюзань в Салаватском районе. По предварительным данным, мужчина 1997 года рождения шел из деревни Куселярово в деревню Махмутово. В какой-то момент он решил перейти вброд, чтобы сократить расстояние. Мужчина дошел до глубокого места поняв, что перейти реку не удастся, пошел обратно. Но дойти до берега он не смог.

Отмечается, что шестилетний ребенок заметил тонущего мужчину и сообщил об этом взрослым.

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