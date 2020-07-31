Ольхонский район, Иркутская область, , 09:50 — REGNUM В связи с открытием пляжного сезона на берегах Байкала участились случаи травмирования отдыхающих. Подробности о том, как рискованное развлечение в бухте Зуун-Хагун чуть не привело к трагедии, сообщает сегодня, 31 июля, старший государственный инспектор Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Михаил Грудинин.

По его словам, во время катания девушки 1999 года рождения на так называемой «ватрушке» в этот буксируемый надувной снаряд врезался гидроцикл. Удар был такой силы, то пострадавшую с подозрением на перелом бедра пришлось эвакуировать в медицинское учреждение.

Кстати, иркутские спасатели отмечают, что и зимой «ватрушки» приносят немало бед.

» В 2011 году на озере Байкал «ватрушка» с туристами на полном ходу врезалась в судно «Амур». Тогда травмы, не совместимые с жизнью, получила 39-летняя женщина, у 43-летнего мужчины была диагностирована обширная рваная рана ноги, третий пассажир «ватрушки» получил незначительные повреждения. Гидроциклом, буксировавшим надувной снаряд с пассажирами, управлял 17-летний подросток», — напомнил Михаил Грудинин. Он также выразил сожаление по поводу того что число желающих поучаствовать в подобных «аттракционах», организуемых в популярных туристических местах, не снижается даже на фоне постоянной критики этих опасных развлечений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2020 года 12-летний подросток в Городце (Нижегородская область) выкатился с откоса на проезжую часть на тюбинге, так называемой «ватрушке». Водитель двигавшейся по дороге автомашины не успел затормозить, ребёнок погиб.

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