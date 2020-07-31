Белгород, , 09:50 — REGNUM 36-летний проходчик шахты пострадал при обвале породы в шахте Яковлевского ГОКа Белгородской области. По факту травмирования мужчины проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Рабочий ООО «Корпанга» Яковлевского горно-обогатительного комбината получил травмы 27 июля при обвале породы в забойной шахте. Мужчину госпитализировали в больницу. Следствие установит тяжесть причинённого вреда здоровью, причины происшествия, соблюдение требований техники безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.