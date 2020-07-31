Токио, , 09:44 — REGNUM Японская холдинговая компания Soft Bank Group открыла центр ускоренного проведения ПЦР-тестов коронавирус, сообщает информационное агентство NHK.

Япония

Новый метод заключается в том, что для анализа у пациента берут слюну, а не слизь из носа или кровь. Преимущество этого способа тестирования в его скорости и безопасности для медицинского персонала.

Первыми опробовали тестирование сотрудники Soft Bank Group. Вскоре планируется провести исследование на бейсболистах из компании Fukuoka Soft Bank Hawks, дочерней Soft Bank Group.

Эффективность метода проверит Национальный центр глобального здравоохранения и медицины Японии. После это компания планирует выходить на фармацевтический рынок и сотрудничать с государственными и коммерческими организациями.

Напомним, что компанию Soft Bank связывает с Россией так называемое «шпионское дело». В начале июля 2020 один из сотрудников Soft Bank обвинен в передаче российскому торгпредству в Токио неких данных.

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