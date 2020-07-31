Волгоград, , 09:46 — REGNUM Организатора и пятерых участников ячейки запрещённой в РФ международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники ФСБ в Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело.

У задержанных изъяли литературу, включённую Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Обнаружены и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к запрещённой организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности экстремистской организации», сообщает ТАСС.