Томск, , 09:41 — REGNUM Двое подростков (16 и 17 лет) заблудились в лесу в Томском районе Томской области. Сообщение о ЧП поступило на телефон 112 ночью 31 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, подростки возвращались домой из села Октябрьское по железнодорожным путям. Они решили сократить путь и свернули в лес. Через некоторое время они поняли, что не смогут выйти к посёлку самостоятельно, и позвонили в службу спасения.

В поисках были задействованы сотрудники МЧС, полиции, представители администрации района, волонтёры «Лиза Алерт», родственники пропавших и другие — всего более 30 человек. Применялось десять единиц техники.

Подростков удалось найти. Они вышли на дорогу, где их встретили сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области пропавшего сотрудника полиции нашли живым.

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