Владикавказ, , 09:36 — REGNUM Ранение, которое получил восьмилетний ребенок в Северной Осетии, было причинено ему случайным выстрелом охотника. Мужчина пристреливал новое ружье и попал в голову одному из гулявших на улице детей, передает телеканал «360».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 июля, мальчик из Северной Осетии с огнестрельным ранением в голову был транспортирован в Москву в клинику нейрохирургии имени Бурденко. Все расходы на лечение ребенка взяли на себя власти республики. Обстоятельства, при которых была получена травма, пресс-службой главы субъекта не уточнялись. Сайты правоохранительных органов также не сообщали об инциденте.

Источник телеканала «360» сообщил, что несчастный случай произошел в селе Эльхотово, когда охотник из станицы Змейской пристреливал новое ружье. Это происходило в поле, однако пуля, пролетев 2 км, попала в голову одному из детей, гулявших на окраине села. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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