Симферополь, , 09:35 — REGNUM До десяти человек возросло число пострадавших в результате ДТП в Белогорском районе Крыма, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В пассажирском транспорте находились 18 человек. Десять человек пострадали, восемь скончались.

Глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила ТАСС, что в аварии погибла девушка 2003 года рождения. Кроме того, пострадали двое детей — их доставили в Симферополь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 5 часов 15 минут 31 июля возле города Белогорск на трассе «Таврида» произошло ДТП. Ранее сообщалось о семи пострадавших и восьми погибших пассажирах.

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