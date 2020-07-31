Ханты-Мансийск, , 09:36 — REGNUM В результате столкновения двух иномарок на 65-м км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе погибли два человека и ещё два получили ранения. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сообщении уточняется, что столкновение автомобилей «Тойота» и «Хендай» произошло в 23:50 (21:50 мск) на 65-м км автодороги «Югра», когда водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний водитель автомобиля «Тойота» и его 26-летний пассажир погибли на месте», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 60-летний водитель автомобиля «Хендай» и его пассажирка 1989 года рождения получили травмы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму около Белогорска, в результате которого погибли восемь человек, могло произойти из-за водителя маршрутки.