Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области за сутки произошло два лесных пожара. Об этом сообщает 31 июля ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что за сутки пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 5,56 гектаров. Самое крупное возгорание зарегистрировано в Новомалыклинском районе, где сухая трава горела на площади 3 гектара.

Кроме того, травяные пожары произошли в Ульяновске, Вешкаймском, Кузоватовском, Мелекесском, Николаевском, Теренгульском и Чердаклинском районах.

Также за сутки спасатели выезжали на тушение двух лесных низовых пожаров на площади 1,07 га. Один из них произошёл возле населённого пункта Заречное в Барышском районе, другой — возле посёлка Еремкино в Теренгульском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупреждали, что с 31 июля по 2 августа в Ульяновской области прогнозируется пожарная опасность четвёртого и пятого классов, объявляется оранжевый уровень опасности.

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