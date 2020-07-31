Самара, 31 июля 2020, 09:30 — REGNUM Сильный дождь ожидается до конца дня местами в Самарской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. До конца дня 31 июля местами в регионе ожидается сильный дождь (15−49 мм).
По прогнозам Приволжского УГМС, кроме этого в регионе ожидается гроза, а также возможен град. Ветер местами порывы с порывами до 21 метра в секунду.
Читайте ранее в этом сюжете: 31 июля в Красноярске ожидается до +23 °C, дождь