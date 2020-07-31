Самара, , 09:30 — REGNUM Сильный дождь ожидается до конца дня местами в Самарской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. До конца дня 31 июля местами в регионе ожидается сильный дождь (15−49 мм).

По прогнозам Приволжского УГМС, кроме этого в регионе ожидается гроза, а также возможен град. Ветер местами порывы с порывами до 21 метра в секунду.

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