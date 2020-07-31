Симферополь, , 09:26 — REGNUM Два уголовных дела возбуждены после ДТП с участием микроавтобуса. В котором погибли восемь человек, в Белогорском районе Крыма 31 июля.

Следственное управлением МВД по Республике Крым возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ещё одно уголовное дело возбуждено Главным Следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю — по статье 238 УК РФ, о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 31 июля на трассе «Таврида» микроавтобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в стоявший на обочине грузовик. На месте погибли восемь человек, семеро получили травмы.