Белогорск, Крым, , 09:25 — REGNUM ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму около Белогорска, в результате которого погибли восемь человек, могло произойти из-за водителя маршрутки. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«В Белогорском районе на автодороге «Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком», — приводит сообщении пресс-службы агентство «Крыминформ».

Также в сообщении уточняется, что в результате трагического происшествия погибли восемь человек и что в настоящее время региональным МВД ведется проверка по факту данного ДТП.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.