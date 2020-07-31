Петропавловск-Камчатский, , 09:21 — REGNUM На Камчатке в посёлке Озерновский 36-летняя женщина из-за ревности убила соперницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Между женщинами произошёл конфликт на почве ревности. Обвиняемая убила 31-летнюю соперницу, нанеся ей множественные удары руками, ногами и ножом. После этого приятель помог ей упаковать тело в пакеты и сбросить с моста в реку Паужетка. Спустя десять дней тело женщины было найдено.

Возбуждено и уже завершено расследование уголовного дела по статье «убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в коровнике разыгралась настоящая семейная трагедия. Мужчина пытался убить супругу вилами на глазах собственной дочери.