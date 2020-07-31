Уфа, , 09:10 — REGNUM Мужчина погиб в дорожной аварии после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 31 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 30 июля в Хайбуллинском районе. Автомобиль ВАЗ-2107, под управлением мужчины 60 лет, ехал по автодороге Акъяр-Большеабишево. На 52 км автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся, отметил главный госавтоинспектор республики.

Сообщается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

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