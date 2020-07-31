Алагирский район, , 09:03 — REGNUM В горах Северной Осетии в результате сильных дождей сошел сель. Земляной поток перекрыл комплекс сооружений водоснабжения на источнике Лабогом в поселке Бурон. Без воды остались жители поселка, сообщили 30 июля в МЧС по региону.

В населенном пункте введен режим ЧС. Администрация муниципалитета и района организовала подвоз воды силами МУП «Алагиркоммунресурсы». Он будет осуществляться до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля на участке населенный пункт Бурон — Нар в Северной Осетии произошел сход селя, который перекрыл Транскавказскую автомагистраль. Было закрыто движение для всех видов транспортных средств.

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