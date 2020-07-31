Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM На Камчатке в коровнике разыгралась настоящая семейная трагедия. Мужчина пытался убить супругу вилами на глазах собственной дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ.

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Находясь в коровнике 63-летний мужчина начал избивать супругу вилами. Накануне между ними произошла ссора. В результате он выбил жене зубы, нанёс множественные раны головы и тела.

В это время на чердаке коровника находилась 15-летня дочь, которая попыталась остановить отца. Мужчина ударил и девочку — она потеряла сознание. Придя в себя она выбежала на улицу и позвонила в полицию, а затем вернулась и сообщила об этом отцу. Мужчина испугался и скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела по статье «покушение на убийство» завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области пойман 31-летний гражданин, которого подозревают в убийстве его супруги.