Кош-Агачский район, Алтай, , 08:57 — REGNUM На подтопленных территориях Кош-Агачского района Республики Алтай проведена дезинфекция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Район пострадал от паводка в середине июля. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов и затопили несколько чабанских стоянок вместе со скотом.

После освобождения подтопленных участков и туалетов от воды специалисты продезинфицировали выгребные ямы и надворные туалеты 5-процентным раствором гипохлорита кальция. Как отмечается, это сделано для предотвращения распространения массовых инфекционных заболеваний.

«При затоплении территорий вода вымывает содержимое выгребных ям, септиков, надворных туалетов, систем канализации. Опасные бактерии и вирусы оседают на полу и стенах и могут вызвать инфекционные заболевания», — отметили в управлении.

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