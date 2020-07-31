Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии осудили двух местных жителей за кражу железнодорожных деталей. Общий вес похищенного имущества составил 400 кг, украденное они планировали сдать в металлолом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Перед судом предстали 56-летний житель Канашского района и его 33-летний подельник. Их задержали в марте 2020 года на станции Канаш при попытке сдачи похищенного железнодорожного имущества в пункт приема металлолома.

В ходе расследования было установлено, что мужчины проникли на охраняемую территорию производственной базы транспортной организации и похитили 400 кг лома.

«Среди металлических изделий были железнодорожные детали верхнего строения пути. Похищенное имущество мужчины вывезли на автомашине и складировали на бесхозной даче с целью последующей сдачи в пункт приема металлолома», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Решением суда они оштрафованы на 8 тыс. и 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении жителя Батыревского района, которого суд первой инстанции признал виновным в кражах скота. Ему назначено более четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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