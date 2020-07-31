Барнаул, , 08:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По-прежнему наблюдается рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией — 1887 человек (+47 за последние сутки) и ОРВИ — 3132 человек (+ 31 человек за последние сутки). Таковы данные регионального оперативного штаба на утро 31 июля.

Общее число выявленных носителей коронавируса в крае составляет уже 9109 человек, причём 111 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая, один из них — от COVID-19.

Тяжелобольных — 104 пациентов (плюс один человек за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 27 (минус 11 человек за последние сутки). За весь период выздоровели 314 человека, скончались — 215.

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